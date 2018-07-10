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10 Temmuz 2018 17:38

Nevşehir Belediyespor’da transferler devam ediyor

Türkiye 3.

Nevşehir Belediyespor’da transferler devam ediyor

10 Temmuz 2018 17:38

Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor transferde 2 futbolcu ile daha prensipte anlaştı.


2018-2019 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor Karaköprü Belediyespor ’dan kanat oyuncusu Metehan Andaç Özlü ve Eskişehirspor’dan Stoper Muhammet Serdar Yazıcı ile anlaştı.


Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturabilmek için transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde prensipte anlaşılan futbolcularla sözleşme imzalayacaklarını söyledi.




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