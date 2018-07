Nevşehir çocuk istismarına karşı tek ses tek yürek

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Esentepe Mahallesinde bulunan İğdeli Park’ta çocuk istismarı protesto edildi. Düzenlenen protestoya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, gazeteciler, çocuklar ve aileler katıldı. Parkta oyun alanlarına çeşitli pankartların yanı sıra siyah balonların asıldığı protesto eyleminde gazeteciler, çocuklar ve aileleri tek yürek oldu.

Çocukların oyun alanlarında doyasıya eğlendiği protesto eyleminde çocuklar adına açıklamada bulunan Aslı Aksoy,” Bizler çocuğuz. Bu güzel ülkemizde daha yaşayacak güzel günlerimiz var. Oynayacak oyunlarımız, oyuncaklarımız, güneşli güzel günlerimiz var. Oyun oynamaya çıkarken annemin gözündeki endişeyle büyümek istemiyorum. Bizler çocuğuz. Daha anne baba sevgisine doymadık, arkadaşlarımızla parklarda oyunlara doymadık. Korkusuzca, özgürce, çocukça yaşama hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yeter artık. Bu son haykırışımız olsun. Bize dokunmayın” dedi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici’de burada yaptığı açıklamada, “Biz Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak son sekiz yılda yüz binin üzerinde çocuğumuzun kaçırılması, öldürülmesi, kaybolması ve istismara uğramasından duyduğumuz üzüntü ve endişeyi dile getirmek amacıyla buradayız. Hepimize derin üzüntü ve acı veren çocuk istismarına karşı artık devletimizin bütün ilgili kurumları harekete geçmeli ve failleri hakkında gereken- buna idam da dahil- her türlü ceza verilmelidir. Biz gazeteciler olarak bu tür haberleri bir daha değil yapmak, duymak dahi istemiyoruz Yarın bizim için çok geç. Şimdi şu anda yetkili tüm mercileri göreve davet ediyoruz. İsyanımız, haykırışımız, Bu güzel ülkemizde Leylalar, Eylüller, Havvalar, Ayşeler, Aliler özgürce, korkusuzca, oynasınlar diyedir. Bütün bu çocukların yeri korkmadan oynayacakları oyun parklarıdır. Bizim çocukluğumuz hep böyle geçti; özgürce, safça ve tertemiz dostluklarla büyüdük ve maalesef kirlendi dünya. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olaylarının toplumda oluşturduğu sorgulamanın temelinde, yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği acı bir gerçektir. Adı ne olursa olsun bu güzel ülkede yaşayan her çocuğun çocuk olarak yaşayıp çocukça gülmeleri ve oynamaları için her türlü istismara Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici’nin açıklanmasının ardından ise oyun alanlarına asılan siyah balonlar hep birlikte özgürlüğe bırakıldı.