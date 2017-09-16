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16 Eylül 2017 15:04

Nevşehir Eczacı Odası olağan genel kurul toplantısı yapıldı

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Nevşehir Eczacı Odası olağan genel kurul toplantısı yapıldı

16 Eylül 2017 15:04

Bölge Nevşehir Eczacı Odası 2017 olağan genel kurul toplantısı Eczacı Odası başkanlığı binasında yapıldı.


Bölge Nevşehir Eczacı Odası 2017 olağan genel kurul toplantısına Eczacılar Odası başkanı Tansu Dörtkol, yönetim kurulu üyeleri ve eczacılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan olağan genel kuruş toplantısı Eczacı Odası Başkanı Tansu Dörtkol’un konuşmasıyla devam etti. Dörtkol burada yaptığı konuşmasında yeni eczacılık hizmet modeli hakkında eczacılara bilgiler verirken astım-KOAH hastalarının takibinin artık eczacılar tarafından takip edileceği konusunda bilgilendirme yaptı.


Bölge Nevşehir Eczacı Odası olağan genel kurul toplantısı faaliyet raporları ve mali raporların okunmasıyla devam ederken eczacılar tarafından yöneltilen sorulara yönetim kurulu cevap verdi.


Bölge Nevşehir Eczacı Odası Başkanlığının yarın yapılacak olan seçiminde ise tek liste halinde girecek olan mevcut başkan Tansu Dörtkol yarın yeniden güven tazeleyecek.




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