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11 Ocak 2017 12:31

Nevşehir eski Valisi Asım Hacımustafaoğlu Başkan Karaaslan’ı ziyaret etti

Nevşehir eski Valisi Asım Hacımustafaoğlu Başkan Karaaslan’ı ziyaret etti

11 Ocak 2017 12:31

Nevşehir Eski Valisi M. Asım Hacımustafaoğlu Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı ziyaret etti.
2006 ile 2009 yılları arasından Nevşehir Valisi olarak görev yapan Mehmet Asım Hacımustafaoğlu, Başkan Karaaslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir’de görev yaptığı süre içerisinde edindiği izlenimleri aktaran eski vali Hacımustafaoğlu, Başkan Karaaslan’a Uçhisar’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyarette Vali Hacımustafaoğlu’na Eski İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Tatar’da eşlik etti.



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