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05 Mayıs 2018 13:58

Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı seçimi gergin başladı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçimleri odanın konferans salonunda başladı.

Nevşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı seçimi gergin başladı

05 Mayıs 2018 13:58


Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlık seçimi odaya ait konferans salonunda başladı. Birlik başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan İsmail Ördü ile Madeni İşler Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlık seçimi için üyelerin desteğini isterken mevcut başkan Ördü’nün konuşması sırasında gergin anlar yaşandı. Esnaf Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü dilek ve temenniler bölümünde konuşma yaptığı esnada diğer aday Mehmet Pınarbaşı’nı destekleyen oda başkanlarının itiraz etmeleri nedeniyle kongrede kısa sürede gerginlik yaşanmasına neden oldu. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü, “Ben daha önce oda başkanlarına hesap sorma yerinin genel kurul olduğunu söyledim ve şu anda hesap soruyorsunuz bende sizlere hesap veriyorum. Bunun adı siz kimsiniz değilsiniz değildir” sözlerini söylemesinin ardından rakip adayı Mehmet Pınarbaşı ve diğer bazı oda başkanları itiraz ettiler. Yapılan itirazlar ile birlikte kısa süreli gerginlik yaşanırken Başkan Ördü’nün ben odanın malını birden, sıfıra değil birden ikiye katmak için, odanın geliri için ne gerekiyorsa satarım demesiyle genel kurulda yine gerginlik yaşandı. Divan Başkanı Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan’ın araya girerek iki başkan adayını birlik ve beraberlik pozu vermesiyle gerginlik sona erdi.


Konuşmaların ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminin 17.00’ye kadar süreceği öğrenildi.




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