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10 Ocak 2017 22:24

Nevşehir-Göreme yolu buzlanmadan dolayı kapandı

Nevşehir-Göreme yolu buzlanmadan dolayı kapandı

10 Ocak 2017 22:24

Nevşehir-Göreme yolu, meydana gelen buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.
Aşırı soğuk ve rüzgar nedeniyle yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Nevşehir-Göreme arasında araçlar zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti. Nevşehir-Göreme yolunu yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapatan jandarma ekipleri, yolda kalan araçları iterek kaldıkları yerden çıkmaları için sürücülere yardım etti.
Nevşehir-Göreme arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



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