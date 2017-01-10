Nevşehir-Göreme yolu buzlanmadan dolayı kapandı

Nevşehir-Göreme yolu, meydana gelen buzlanma nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Aşırı soğuk ve rüzgar nedeniyle yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Nevşehir-Göreme arasında araçlar zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti. Nevşehir-Göreme yolunu yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapatan jandarma ekipleri, yolda kalan araçları iterek kaldıkları yerden çıkmaları için sürücülere yardım etti.

Nevşehir-Göreme arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.