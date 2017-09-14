Sevilya Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen, yükseköğretimde kalite, uluslararasılaşma ve işbirliği konularıyla ilgili çalıştay, toplantı ve seminerlerin yer aldığı EAIE 2017, 6000 katılımcıyı ağırladı. Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük uluslararası eğitim fuarı olan, Avrupa’da ve dünyada yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen EAIE 2017’ye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Vahit Erkutlu ve Erasmus Değişim Programı Kurum Uzm. Makbule Talip katılarak temsil etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eğitim faaliyetleri ve uluslararası fırsatların tanıtıldığı fuarda, farklı ülkeler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan programlardan Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Programı kapsamında işbirliği yapmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan üniversiteler ile temaslarda bulunuldu.