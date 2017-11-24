yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan, Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız ve eski Dekanlardan Prof. Mahir Nakip ve Prof. Dr. Şükrü Akdoğan, İİBF’de daha önce görev yapan akademik ve idari personel ile mevcut akademik ve idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün müzik dinletisi, İİBF tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını İİBF Dekanı Prof. Dr. Alper Aslan yaptı.

Aslan, “Bugün itibariyle 20. Yılını kutladığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, 1997 yılında Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kuruldu ve 1998 yılında işletme bölümündeki 40 öğrencisiyle öğretim hayatına başladı. Bugün ise Fakültemizin; ‘Bankacılık ve Finans Bölümü’, ‘İktisat Bölümü’, ‘İşletme Bölümü’, ‘Kamu Yönetimi Bölümü’, ‘Uluslararası İlişkiler Bölümü’ ve ‘Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ , 62 akademik, 8 idari personel ve 2 bin 577 öğrencisi bulunmakta. Bu vesileyle Sayın Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Rıfat Yıldız’a, Prof. Dr. Mahir Nakip’e, Prof. Dr. Şükrü Akdoğan’a, bugün aramızda bulunan siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Biz fakülte olarak sizler ile birlikte büyük bir aileyiz” diye konuştu.

İİBF ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bugünlere gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek” 20. yıl, büyük bir özveri ile başlayan meşakkatli süreçlerden geçilerek bugüne gelmiş olan Fakültemize hiç şüphesiz en büyük emeği bulunun kurucu Dekanımız Prof. Dr. Rıfat Yıldız’a, tohumları atılmış olan fakültemizin gelişmesinde önemli katkıları bulunan değerli hocalarımız Prof. Dr. Mahir Nakip ve Prof. Dr. Şükrü Aydoğan’a minnettarlığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Çiçek, “Kurumlar büyük zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde kurulur, zaman içerisinde pek çok zorluk tatlı anılar olarak kalır. Bugün aramızda eski yöneticilerimizin ve personelimizin davet edilmiş olduklarını görüyor olmamız, verdikleri zorlu mücadelenin boşuna olmadığını ve unutulmadığını göstermektedir. Sayın Rıfat hocam, Sayın Şükrü hocam, Sayın Mahir hocam emekleriniz boşa gitmemiş. Bu nedenle eskiyi unutmayan Dekanımız Alper hocamıza da gösterdikleri vefa örneği için teşekkür ediyorum.

Üniversiteler için kurum kültürünün oluşması ve kurumlaşma çok önemlidir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, yönetim ve organizasyonun etkin kullanılması, kalite çalışmaları, akreditasyon, stratejik plan, iç kontrol , eylem planı ve benzeri çalışmalarda üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan ve üniversite yönetimine yön verici bir pozisyonda yer almaktadır. Bu nedenle, fakültenin bu misyonunun farkında olması üniversite yönetimleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Fakültemiz sadece üniversitemizin gelişimine değil, şehrimizin kalkınmasına da büyük katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle başarılarla dolu nice yıldönümleri kutlanması dileklerimle hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İİBF kurucu Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız “20 yıl önce bu fakültenin kuruluşunu gerçekleştirdik. Fakültenin kuruluşuna gelmeden önce Nevşehir’de üniversitenin kuruluşunda çok büyük maddi ve manevi katkısı olan iki kişiyi hayırla yad etmek istiyorum. Bunlardan birincisi arsasını bağışlayarak ilk eğitim-öğretim biriminin kurulmasına katkıda bulunan rahmetli İsmail Aydoğan’dır. İkincisi ise yine Nevşehir eşrafından Avni İncekara’dır. İkisinin de ruhu şad olsun. Bu merhum şahsiyetler Nevşehir’de ‘Üniversite Kurma Geliştirme Vakfı’nı kurmuşlardır. Bu temel üzerinde önce Turizm Yüksekokulu , ondan sonra da kurucu dekanı olduğum İktisadi ve İdari Fakültesi ile bunların üzerine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi doğmuştur. Üniversitemiz bugün çok güzel fiziki yapılaşmaya sahip olmuş, şahsen üniversite çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

İİBF’nin 2004-2007 yılları arasında Dekanlığını yapan Prof. Dr. Mahir Nakip, “Yıllar önce Erciyes Üniversitesinin kucağında büyüttüğümüz, Erciyes Dağı’nın karı ile emzirttiğimiz bu bilim yuvasını bugün tekamül etmiş bir üniversite olarak görmek, yöneticilerinin de yetişmelerinde azami özeni gösterdiğimiz evlatlarımızdan olması bizleri mutlu etmiştir. Bu bilim ocağının temelinde karınca kararınca harcı olan bir hizmetkar olarak bizleri yad etmeniz ve çağırmanız vefanızı ve alicenaplığınızı gösterdiği kadar, şahsiyetli birer bilim insanı olduğunuzun da açık delilidir” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İİBF’nin 2007-2010 yılları arasında Dekanlık yapan Prof. Dr. Şükrü Akdoğan ”Burada görev yaptığımız sürece boyunca, elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ve bugün fakülteyi, üniversiteyi ve kadroyu gördüğümde çok memnun oldum. Özellikle bu törene davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Eski arkadaşlarımızı burada bir arada görünce çok mutlu oldum. Fakültenin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bundan sonraki yıllarında da daha yukarılarda olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ile birlikte Prof. Dr. Rıfat Yıldız’a Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Prof. Dr. Mahir Nakip’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Şükrü Akdoğan’a Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Saatçi, 20 yılı aşkın süredir İİBF’de görev yapan Yrd. Doç. Dr. Aysun Özen’e Prof. Dr. Rıfat Yıldız tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ayrıca etkinlik kapsamında, İİBF’de geçmişten bugüne kadar görev yapan akademik ve idari personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edilerek, toplu hatıra fotoğrafı çekildi.