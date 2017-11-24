Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Sanat Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Bahar İşigüzel, Sanat Kulübü Başkanı Mustafa Döş, üniversite personel ve öğrencileri, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrencilerinin yanı sıra halkın yoğun katılımı oldu.

Bin 300 kişilik salonun dolduğu etkinlik, Üniversitenin Sanat Kulübü tanıtım videosu ve Sabancı Vakfının düzenlediği ‘Çocuk İşçiler’ konulu kısa film yarışmasına ‘Uçurtmalar Uçurumda’ adlı kısa film ile katılan Sanat Kulübü öğrencilerinin film gösterimiyle başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, film gösterimi sonunda filmde oynayan çocuk oyuncuya ve Sanat Kulübüne desteklerde bulunan hayırseverlere plaket takdiminde bulundu.

Kulüp Öğrencilerinin Tiyatro Gösterisi ve Konseri Büyük İlgi Gördü

Etkinlik kapsamında Anton Çehov’un yazmış olduğu ‘Ayı’ adlı tiyatro oyununu sahneleyen Sanat Kulübü öğrencileri ortaya koydukları başarılı performanslarıyla katılımcıları kahkahaya boğdu.

Son olarak öğrencilerin hazırlamış olduğu konserle keyifli dakikalar geçiren seyirciler hep beraber salonda dans ettiler.