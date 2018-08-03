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03 Ağustos 2018 10:31

Nevşehir kalesinde kurtarma kazısına başlandı

Nevşehir’in en önemli kültür varlıklarından biri olan Nevşehir Kalesi içinde kurtarma kazısına başlanıldı.

Nevşehir kalesinde kurtarma kazısına başlandı

03 Ağustos 2018 10:31


Nevşehir Müze Müdürü Ertuğrul Murat Gülyaz’ın kazı başkanlığında ,Nevşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nün bilimsel danışmanlığında başlatılan Nevşehir Kalesi Kurtarma Kazısının Eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Doçent Doktor Tolga Uyar’ın bilimsel danışmanlığında Araştırma Görevlisi Can Erpek ve Nevşehir Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Yasin Yıldız’ın da katıldığı kurtarma kazısında, bugüne kadar son Osmanlı Dönemine ait pişmiş topraktan yapılı tandır ve o döneme ait pişmiş topraktan yapılı çeşitli çanak ve çömlek parçaları bulundu.


Nevşehir Belediyesi tarafından halen devam eden dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarının köklü bir kültür varlığı projesi olarak Nevşehir’e kazandırılmasını da amaçlayan Nevşehir Kalesi içindeki kurtarma kazısı ile bölge yaşamış toplumların yaşam kültürünün de ortaya çıkartılması hedefleniyor.




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