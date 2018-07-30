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30 Temmuz 2018 13:04

Nevşehir Karayolları Şefliğinde işçiler iş bırakma eylemi yaptı

Karayolları 6.

Nevşehir Karayolları Şefliğinde işçiler iş bırakma eylemi yaptı

30 Temmuz 2018 13:04

Bölge 67. Şube Şefliğinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıklarını iddia ederek iş bırakma eylemi yaptı.


Karayolları 67. Şube Şefliğinde taşeron işçi olarak çalışan 68 kişi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek iş bıraktı. Maaşlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten işçilerden Nursel Adıgüzel, “Maaşlarımız iki aydır yatmadığı için iş bırakma kararı aldık. Maaşlarımız yatana kadar da işe çıkmıyoruz. Devlet büyüklerinden veya yetkililerden bu işe çözüm bulunmasını istiyoruz. Sadece bizim şubede 68 tane mağdur var” dedi. Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken, bu yüzden büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşları olduğunu söyleyen Çağrı Çevirmen de, “Kredisini, ev kirasını ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Geçim sıkıntısından dolayı çok zor duruma düşen arkadaşlarımız var. Türkiye genelinde sayı çok daha fazla. Maaşlarımız yatırılana kadar bu eylemi sürdüreceğiz” dedi.




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