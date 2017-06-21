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21 Haziran 2017 10:24

Nevşehir Külliyesi geçmişi günümüzle buluşturuyor

Nevşehir’de gelecek yüzyıllara bırakılabilecek en önemli eser olarak da değerlendirilen Nevşehir Külliyesi’nin yapımı, hayırseverlerin yakın ilgi ve destekleri ile yükselmeye devam ediyor.

Nevşehir Külliyesi geçmişi günümüzle buluşturuyor

21 Haziran 2017 10:24


Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliği halinde yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi, ihtişamlı yapısı ile adeta göz kamaştırıyor.


Nevşehir Külliyesinin cami yapısında, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki mimari özellikleri taşıyan bir şekilde; 88 metre yüksekliğe sahip 3 er şerefeli 4 minare, 50 metre yüksekliğe sahip ana kubbenin yanı sıra, çevresinde de 28 normal kubbe yer alıyor.


Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde 3 kattan oluşan ve açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Camii, Gasilhane, Gusülhane, Morg, Kadın ve Erkek Taziye evi, 500 kişilik Konferans Salonu, Alimler Misafirhanesi ve Kütüphane ile dini eğitimlerin gerçekleştirileceği çeşitli sosyal donatılarında yer alacağı Nevşehir Külliyesinde, 4 de asansör yer alacak.


İhtişamlı görünümü ile şehrin simge yapılarından biri haline gelen Nevşehir Külliyesi, geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi de üstlenen bir yapı konumunda değerlendiriliyor.




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