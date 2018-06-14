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14 Haziran 2018 14:19

Nevşehir polisi uyuşturucuya geçit vermedi: 2 buçuk kilo bonzai ele geçirildi

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 buçuk kilo bonzai ele geçirildi.

Nevşehir polisi uyuşturucuya geçit vermedi: 2 buçuk kilo bonzai ele geçirildi

14 Haziran 2018 14:19


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortaklaşa olarak yürüttüğü ve uzun zamandır takipte ettikleri 50 BH plakalı tır ve uyuşturucu pazarlığı için gelen 50 BH plakalı araç, Kalaba civarında durduruldu. Tır ve araç içerisinde bulunan E.Y., M.S., Ö.Y. ve H.K. gözaltına alınırken, şahısların üst ve araçlarında detektör köpek ile arama yapıldı. Şahıslara ait sırt çantasında yapılan aramada, 2.560 gram bonzai ve tır içerisinde 2 parça halinde 1.15 gram ve 0,97 gram bonzai, toplam 2 kg. 562 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ayrıca, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamakta ve kararlı şekilde çalışmalarına devam etmektedir" denildi.




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