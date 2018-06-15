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15 Haziran 2018 13:20

Nevşehir protokolü bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Nevşehir protokolü bayramlaştı

15 Haziran 2018 13:20


Hanım Konağında düzenlenen bayramlaşma programına Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekili Adayları Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP Milletvekili Adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel ile Fazlı Koç, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşmak için gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü.




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