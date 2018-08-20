Nevşehir protokolü bayramlaştı

Nevşehir Belediyesi Hanım Konağı bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşmak için Hanım Konağı bahçesine gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni, yaklaşık 1 saat süre ile devam etti.