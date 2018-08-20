Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:28

Nevşehir protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma, şehir genelindeki siyaset, iş dünyası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşları bir araya getirdi.

Nevşehir protokolü bayramlaştı

20 Ağustos 2018 12:28


Nevşehir Belediyesi Hanım Konağı bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve vatandaşlar bayramlaştı.


Bayramlaşmak için Hanım Konağı bahçesine gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni, yaklaşık 1 saat süre ile devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç