Nevşehir taraftarları 13 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu kutluyor

Lig’e yükselmeyi başaran Nevşehirspor’un şampiyonluğunu kutlamak için sporseverler kutlama yaptı.

Antalya’da oynanan 3. Lig Play-Off müsabakasında Ödemişspor’u 3-2 mağlup ederek 13 yıl aranın ardından şampiyon olarak profesyonel lige yükselen Nevşehirsspor’un şampiyonluğunu kutlamak için taraftarlar şehri adeta kırmızı beyaza boyadı. Antalya’da oynanan maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluk kutlamalarına başlayan taraftarlar, Atatürk Bulvarı’nda şampiyonluğu kutlarken, araçlar ise konvoylar eşliğinde Nevşehirspor bayraklarıyla şehri turladı.