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22 Aralık 2016 09:29

Nevşehir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı

Nevşehir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı

22 Aralık 2016 09:29

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Yahya Leblebici görevini Cihat Burak Korkmaz’a devretti.
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Yahya Leblebici üç buçuk yıldır yürüttüğü Ülkü Ocakları Başkanlığını düzenlenen tören ile Cihat Burak Korkmaz’a devretti. Ülkü Ocakları Başkanlığını devir teslim töreninde konuşan Yahya Leblebici, "3 buçuk yıldır şerefle yaptığım Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı görevimi bugün itibari ile Cihat Burak Korkmaz Başkanıma teslim ettim. Bu süre içerisinde bana emanet edilen kutlu sancağımızı daha ileri götürebilmek için mücadele ettim. Yaptığımız eksiklikler varsa şahsıma, iyilik ve güzelliklerin hepsi teşkilatıma aittir. Her zaman yanımda dimdik duran Ocak yöneticilerime, Üniversite teşkilatıma, Ortaöğretim teşkilatıma, Bayanlar birimime, İlçe Ocak Başkanlarım ve teşkilatlarına, bize destek veren Nevşehirli ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Varsa benim hakkım helal olsun dava arkadaşlarım teşkilatım sizlerde hakkınızı helal edin. Ben her zaman yeni Ocak Başkanımızın ve teşkilatımın emrindeyim. Cihat Burak Korkmaz Başkanıma başarılar dilerim. Ayrıca bu görevi tarafıma tevdi ederek teşkilatımıza hizmet etme fırsatı veren Ülkü Ocakları Genel Merkezine ve Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’a teşekkür ederim.” diye konuştu.
Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ise burada yaptığı açıklamada bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Yahya Leblebici’ye teşekkür ederken bu görevin kendine verilmesinden dolayı şeref duyduğunu söyledi.



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