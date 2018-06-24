Nevşehir Valisi Aktaş, oyunu kullandı

Mehmet Gülen İlkokuluna Eşi Songül Aktaş ile birlikte gelen Vali Aktaş, oy kullanmak için 1028 nolu sandık sırasına girerek, sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından Vali Aktaş ve Eşi Songül Aktaş oylarını kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulunan Vali Aktaş, “Cumhurbaşkanı seçimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilini seçiyoruz. İlimizde huzurlu bir seçim gidiyor. Sabah 08.00 itibarıyla oy kullanma başladı ve 17.00 itibariyle de kullanma sonlanacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem ilimiz için, hem de ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.