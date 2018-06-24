Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:33

Nevşehir Valisi Aktaş, oyunu kullandı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, oy kullanmak için geldiği Merkez Mehmet Gülen İlkokulu’nda vatandaşlarla sıraya girerek, sırasını bekledi.

Nevşehir Valisi Aktaş, oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:33


Mehmet Gülen İlkokuluna Eşi Songül Aktaş ile birlikte gelen Vali Aktaş, oy kullanmak için 1028 nolu sandık sırasına girerek, sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından Vali Aktaş ve Eşi Songül Aktaş oylarını kullandı.


Oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulunan Vali Aktaş, “Cumhurbaşkanı seçimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilini seçiyoruz. İlimizde huzurlu bir seçim gidiyor. Sabah 08.00 itibarıyla oy kullanma başladı ve 17.00 itibariyle de kullanma sonlanacaktır. Seçimin ülkemize, milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem ilimiz için, hem de ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç