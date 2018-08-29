Nevşehir Valisi Aktaş, Yeşilöz köyünde incelemelerde bulundu

Vali İlhami Aktaş, köylü vatandaşların isteklerini, arzularını yerinde dinlemek ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yeşilöz Köyü ziyaretlerinde Vali Aktaş’a; Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp AK parti İlçe Başkanı Ali Özer, Yeşilöz Köyü Muhtarı İbrahim İlhan eşlik etti. Köydeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, incelemelerin ardından köy halkıyla bir araya gelerek, onlarla sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.

Yeşilöz Köyü Muhtarı İlhan ve vatandaşlar ise ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, Vali Aktaş’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.