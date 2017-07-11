Nevşehir’de 15 Temmuz anma programı başladı

Fethullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bugünden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir´de de çeşitli programlar düzenleniyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri bugün başladı.

Anma etkinlikleri kapsamında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, daire müdürleri, STK temsilciler ve diğer ilgililer Nevşehir Şehitliğini ziyaret etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma etkinliklerine katılanlar daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtını gezdi.