İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de 197 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçe merkezlerinde yaptığı “Duman” operasyonu sonrasında 197, 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir il genelinde yapmış olduğu “Duman” operasyonu sonrasında 8 iş yerine kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında 197 kilo 600 gram tütün ele geçirilmesinin yanı sıra 10 bin 620 adet boş makaron, 10 bin 480 adet dolu makaron, 10 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi olmak üzere 6 şahsa “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve 4733 sayılı tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu teşkilat ve görevleri hakkında kanuna muhalefet etmek” suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.