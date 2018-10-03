Nevşehir'de 197 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir il genelinde yapmış olduğu “Duman” operasyonu sonrasında 8 iş yerine kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında 197 kilo 600 gram tütün ele geçirilmesinin yanı sıra 10 bin 620 adet boş makaron, 10 bin 480 adet dolu makaron, 10 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi olmak üzere 6 şahsa “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve 4733 sayılı tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu teşkilat ve görevleri hakkında kanuna muhalefet etmek” suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.