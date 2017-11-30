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30 Kasım 2017 23:00

Nevşehir’de 2 üniversite öğrencisine araba çarptı

Nevşehir’de akşam saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören 2 kız öğrenciye araba çarptı.

Nevşehir’de 2 üniversite öğrencisine araba çarptı

30 Kasım 2017 23:00


Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi’nden karşıdan karşıya geçmekte olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri M.A. ve K.E.’ye O.G. yönetimindeki 06 FRN 75 plakalı araç çarptı. Üniversite öğrencilerine ilk müdahaleyi kazayı gören diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar yaparken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Tedavileri devam eden üniversite öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, araç sürücüsü O.G.’nin ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.




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