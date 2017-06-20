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20 Haziran 2017 10:01

Nevşehir’de 2016-2017 futbol sezonu tamamlandı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve TFF Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2016-2017 futbol sezonu müsabakalarının ardından takımlar sezonu tamamladı.

Nevşehir’de 2016-2017 futbol sezonu tamamlandı

20 Haziran 2017 10:01


Nevşehir Futbol İl Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 futbol sezonunda 1.amatör lig ve 2.amatör lif futbol müsabakalarının yanı sıra U11 Necmi Cantekin mini minikler ligi, U12 Halis Bayar minikler ligi, U13, U14, U15,U16,U17 ve U19 lig müsabakaları tamamlandı. Nevşehir’de oynanan müsabakalar sonrasında Çat Gençlik Spor 1.amatör ligi namağlup şampiyon tamamlamasının yanı sıra 2.amatör ligden ise Nevşehir 1969 Gençlikspor, Eğitim Gençlikspor, Diyanet Gençlikspor ve Kavak Gençlikspor takımları önümüzde ki sezon 1.amatör ligde mücadele etmeye hak kazandılar.


2016-2017 futbol sezonunda Nevşehirspor Gençlikspor takımı U15, U16,U17 ve U19 liglerinde şampiyon olurken,U12, U13 ve U14 liginde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, U11 liginde ise Kapadokya Nevşehirspor sezonu şampiyon olarak tamamladı.


Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada, “ Nevşehir’de 2016-2017 futbol sezonunda liglerimize katılım sağlayan bütün futbol kulüplerimizi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına kutluyorum” dedi.




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