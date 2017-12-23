Nevşehir’de 22 araca 10 bin 254 lira para cezası kesildi

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 19 ekip 239 polisin katılımıyla yaptığı huzur uygulamasında bin 1 şahsın GBT kontrolü yapılırken 1 kişiye borç ihlali suçundan, 1 kişiye aile korunma suçu ihlalinden, 1 kişiye ise kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan 914 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de yapılan huzur operasyonunda ise 499 araç kontrol edilirken 22 araca 10 bin 254 lira para cezası uygulanırken 6 araç ise trafikten men edilirken, ilçelerde yapılan uygulama da ise 4 kişiye kumar oynamak suçundan 908 lira para cezası kesildiği öğrenildi.