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23 Aralık 2017 15:46

Nevşehir’de 22 araca 10 bin 254 lira para cezası kesildi

Nevşehir’de düzenlenen huzur uygulamasında 299 araç kontrol edildi, 22 araca ise 10 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Nevşehir’de 22 araca 10 bin 254 lira para cezası kesildi

23 Aralık 2017 15:46



Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulaması kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 19 ekip 239 polisin katılımıyla yaptığı huzur uygulamasında bin 1 şahsın GBT kontrolü yapılırken 1 kişiye borç ihlali suçundan, 1 kişiye aile korunma suçu ihlalinden, 1 kişiye ise kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan 914 lira idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de yapılan huzur operasyonunda ise 499 araç kontrol edilirken 22 araca 10 bin 254 lira para cezası uygulanırken 6 araç ise trafikten men edilirken, ilçelerde yapılan uygulama da ise 4 kişiye kumar oynamak suçundan 908 lira para cezası kesildiği öğrenildi.




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