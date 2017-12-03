Nevşehir’de 300 yıllık gelenek sürdürülüyor

Ahmet’in fermanıyla başlayan pazar yeri açılışında ’dua’ geleneği devam ettiriliyor.

Modern pazar yerinde pazar ve pazartesi günleri kurulan pazarda esnaflar önce hazırlıklarını yapıyor. Esnaflar hazırlıklarını yapmasıyla birlikte dua edilmeye başlanıyor. Tüm pazar esnafının hep birlikte dua etmesinin ardından ise esnaflar yarım kalan işlerini tamamlamasının ardından satışa başlıyorlar.

Pazar sabahında dua edilmesinden dolayı son derece mutlu olan esnaflar bu uygulamanın tüm şehirlerde yapılması gerektiğini belirtirken, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen 300 yıllık geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özmen, “Allah’a şükürler olsun 300 yıldır Allah’ın adıyla ekmeğimizi aramaya başlıyoruz. Nevşehir pazar yerinde 1721 yılında Sultan 3. Ahmet’in fermanıyla başlayan bir pazar geleneğimiz var. 300 yıldır pazar ve pazartesi günleri Nevşehir’de pazar yeri kurulmuş olup ve bu pazarımızda da Allah’ın adıyla duamıza başlıyoruz. Bu duadan sonra inanın esnaflarımız daha heyecanlı oluyorlar daha çok verimli oluyorlar. Tabii ki bereketimiz daha fazla oluyor. Onun için esnaflarımız da memnun, müşterilerimiz de memnun” şeklinde konuştu.