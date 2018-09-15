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Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci ders başı yapacak

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir’de 55 bin 972 öğrenci ders başı yapacak.

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci ders başı yapacak.


17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nevşehir'de 343 okulda 3 bin 462 derslikte 511 idareci, 3 bin 855 öğretmen ile birlikte 55 bin 972 öğrenci ders başı yapacak. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde yayımlamış olduğu mesajında 319'u okul olmak üzere toplam 343 kurumumuzda, 3 bin 462 derslikte görev yapan 511 idareci ve 3 bin 855 öğretmenden oluşan 4 bin 366 kişilik eğitim kadromuzla 55 bin 972 öğrencimizin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz" dedi.

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