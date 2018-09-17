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Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci ders başı yaptı

Nevşehir’de 55 bin 972 öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı.

Nevşehir'de 55 bin 972 öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı.


2018-2019 eğitim öğretim yılının bugün başlamasıyla birlikte Nevşehir il genelinde 343 okulda 3 bin 462 derslikte 511 idareci, 3 bin 855 öğretmen ile birlikte 55 bin 972 öğrenci ders başı yaptı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin olduğu kadar öğrenci velilerinin de heyecanlı olduğu görüldü.


Özel Kardelen Koleji'nde eğitim öğretim yılı ise renkli görüntüler ile başladı. Öğrenciler okulların açılmasını sergiledikleri çeşitli gösteriler ile kutladı.


17 Eylül Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatili 21 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan ikinci yarı ise 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

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