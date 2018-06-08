Nevşehir’de 56 bin 126 öğrenci tatile girdi

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Nevşehir’de 307 okulda eğitim gören 56 bin 16 öğrenci ve 3 bin 877 öğretmen yaz tatiline girdi. Nevşehir’de karnelerini alarak tatile giren öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’de yıl sonu mesajı yayımladı. Milli Eğitim Müdürü Demir yayınlamış olduğu mesajında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonuna gelmiş bulunmaktayız. 3 bin 365 derslik, 307 okulumuzda eğitim öğretim gören 56 bin 126 öğrencimiz ve 3 bin 877 öğretmenimiz ile bir eğitim öğretim yılının sonuna geldik dedi. Demir, “Sevgili öğrenciler, sizlerin başarılı olmanız; bizler için, geleceğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Sizlerden beklentimiz, ülkemiz için iyi yetişmiş, erdemli, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmiş bireyler olarak kendinizi yetiştirirken; kendinize, bilginize ve yeteneklerinize hangi koşulda olursa olsun güvenmenizdir. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil, kendinizi yenilemek, kendinizi geliştirmek ve yeni başlangıçlar için çok iyi bir fırsattır. Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak en önemli etkinlik ise kitap okumaktır. Tatilinizi sizlere yeni ufuklar açacak kitaplar okuyarak değerlendiriniz, hepinize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.