Nevşehir'de akıllı bisiklet sistemi uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasında ‘Sağlığınız İçin Pedal Çevirin' sloganı ile projelendirilerek hayata geçirilen ‘Akıllı Bisiklet Sistemi' uygulaması, Zübeyde Hanım Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önünde oluşturulan Bisiklet Yolu üzerinde başlatıldı.

Hizmete kazandırılan Bisiklet Yolu üzerinde ilk sürüşünü Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 'in yardımcıları Oktay Şımarmaz ve Mustafa Alevli ile birlikte başlattığı ‘Akıllı Bisiklet Sistemi ‘ uygulamasından her isteyen vatandaş ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Projenin başlatıldığı İl Jandarma Komutanlığı önündeki istasyonda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen hem çevresel ve hem de kısa mesafede trafik yoğunluğuna çözüm ve alternatif bir uygulama olacak Akıllı Bisiklet Sistemi'nin kısa sürede vatandaşların beğenisini kazanacağına inandığını söyledi.

Başkan Seçen daha sonra istasyonda ücretsiz kullanım kartı ile aldığı bisiklet ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Şımarmaz ve Mustafa Alevli ile birlikte Combuz Deresi girişinde oluşturulan ikinci istasyona bisiklet ile gitti.

Akıllı Bisiklet Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunarak kart temin edecekler. 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin velilerinin yazılı muvafakatlerinin alınmasıyla da elde edilebilecek ücretsiz karta sahip olacak vatandaşlar, daha sonra istasyonda bulunan bisikleti dokunmatik kart vasıtasıyla istasyondan alabilecek ve bisikletten Bisiklet Yolu üzerinde kullanabilecekler.

Akılı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan vatandaşlar, bisiklet sürüşlerinin bitiminden sonra bisikletleri iki istasyondan birine de teslim edebilecekler. Nevşehir Belediyesi tarafından diğer bisiklet yollarında da önümüzdeki günlerde Akıllı Bisiklet Sistemi uygulaması devam edecek.