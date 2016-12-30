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30 Aralık 2016 14:18

Nevşehir’de alkollü satış yapan iş yerleri denetleniyor

Nevşehir’de alkollü satış yapan iş yerleri denetleniyor

30 Aralık 2016 14:18

Her yıl olduğu gibi bu yılda, Nevşehir İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim Ekiplerince, özellikle alkollü içki satış ve tüketim noktalarına yönelik olarak yılbaşı gecesine kadar sürecek denetim programı yapıldı.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla alışveriş ve tüketimin artacağı öngörülmektedir. Kaçak içki dolayısıyla can kayıpları meydana gelmemesi için denetimler daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, Bakanlığımızın ve Sayın Valimizin ortak talimatları ile özellikle alkollü içki satış ve tüketim noktalarına yönelik denetim planı hazırlanmıştır. Tüm ekiplerimizle gündüz ve gece saatlerinde faaliyet gösteren gıda işyerlerine yönelik denetimlerimize hız verdik. Şu ana kadar yaklaşık 150 civarında işletmeye denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler 1 Ocak sabahına kadar devam edecek. Vatandaşlarımıza 2017 yılının sağlık, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ederim" dedi.



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