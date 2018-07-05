Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 11:50

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

05 Temmuz 2018 11:50


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 52 polisin katılımıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında yaralama suçundan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlalinden 1 kişi, basit yaralama, mala zarar verme suçundan 1 kişi, ailesinin korunması suçundan 1 kişi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılması suçundan olmak üzere toplamda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde gönderilirken 6 şahıs ise serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç