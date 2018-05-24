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24 Mayıs 2018 15:46

Nevşehir’de bin 410 konutun inşaat çalışmalarına başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yaptırılacak bin 410 konutun inşaat çalışmalarına başlandı.

Nevşehir’de bin 410 konutun inşaat çalışmalarına başlandı

24 Mayıs 2018 15:46


Nevşehir’de modern şehirciliğin etkin bir şekilde geliştirilmesi anlamında ortaya koyan en nitelikli projelerden biri olarak da değerlendirilen bin 410 konuttan oluşan yeni TOKİ yaşam alanları, 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek.


Nevşehir-Aksaray Çevre yolu üzerindeki Araç Muayene İstasyonu’nun arkasında toplam 112 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılacak bin 410 konuttan oluşan Nevşehir’in yeni yaşam merkezinin inşaatı için alt yapı çalışması, ihaleyi alan firma yetkilileri tarafından başlatıldı.


Konutların halka arz edileceği tarih ise, önümüzdeki süreçte kamuoyuna açıklanacak.




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