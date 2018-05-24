Nevşehir’de bin 410 konutun inşaat çalışmalarına başlandı

Nevşehir’de modern şehirciliğin etkin bir şekilde geliştirilmesi anlamında ortaya koyan en nitelikli projelerden biri olarak da değerlendirilen bin 410 konuttan oluşan yeni TOKİ yaşam alanları, 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek.

Nevşehir-Aksaray Çevre yolu üzerindeki Araç Muayene İstasyonu’nun arkasında toplam 112 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılacak bin 410 konuttan oluşan Nevşehir’in yeni yaşam merkezinin inşaatı için alt yapı çalışması, ihaleyi alan firma yetkilileri tarafından başlatıldı.

Konutların halka arz edileceği tarih ise, önümüzdeki süreçte kamuoyuna açıklanacak.