İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de bir tırda uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik köpeği Su ile yapılan aramada, 6 parça halinde 75,29 gram esrar, 1,19 gram eroin, 3 parça halinde 4,11 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından Tır şoförü H.A. ve yanında bulunan B.E.isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Tır şoförü H.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.