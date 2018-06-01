Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 19:05

Nevşehir’de bu gece davul çalınmayacak

Nevşehir’de yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesinde bu gece Ramazan davulcuları vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalmayacak.

Nevşehir’de bu gece davul çalınmayacak

01 Haziran 2018 19:05


Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması ve uykularının bölünmemesi için Nevşehir Belediyesi tarafından bu gece Ramazan davulcularının davul çalmamaları kararı alındı. Kararı sosyal medya hesabından öğrenciler ve takipçileri ile paylaşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, “Sevgili gençler sizler için Nevşehir Belediyesi olarak Ramazan davulcularımızı bu gece dinlendiriyoruz” dedi.


Başkan Seçen ayrıca sınav saatleri süresince araç sürücülerinden korna çalmamalarını isteyerek şehirde yapılacak her türlü gürültüye karşı zabıta ekiplerinin denetimde bulunacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç