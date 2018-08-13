Nevşehir’de çocuk ve uçurtma şenliği düzenlendi

Rengârenk uçurtmalarla gökyüzü şenlenirken, şenlikte çocuklara yönelik bir dizi eğlence programları da gerçekleştirildi.

Çocukların gönüllerince eğlenmesinin amaçlandığı Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çocuk ve Uçurtma Şenliği 3 nolu çim sahada yapıldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ da Çocuk ve Uçurtma Şenliğine katıldı. Kurban Bayramı öncesi düzenlenmesiyle çocuklara bayram öncesi sevincin yaşatıldığı şenliğe yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Çim sahada dağıtılan uçurtmaları anne ve babalarının yardımıyla uçurtmaya çalışan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

“Milletvekilleri ve Seçen, Çocukların Sevincine Ortak Oldu”

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen çocuklar ve ailelerine yönelik etkinlikte macun ve patlamış mısır dağıtımına katıldı. Çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Seçen çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Seçen, saha içerisinde çocuklar için oluşturulan Rodeo, Tırmanma Duvarı, Sumo Güreşi, Bunge Run, Canlı Langırt, Elastik Basket, Basketbol, Şut Becerisi, Kuleli Oyun, Timsah Oyun, Gladyatör ve Dart oyun parkurlarını dolaşarak çocukların heyecanına ortak oldu. Palyaçolarda çocuklarla çeşitli oyunlar oynadılar.

3 saati aşkın süre ile devam eden Çocuk ve Uçurtma Şenliğinde ayrıca çocuklara ve ailelerine, pamuk şekeri, patlamış mısır, macun, bardak mısır, çay, su ve dondurma ikramlarında bulunuldu.