Nevşehir'de Doğu Türkistan için yürüyüş düzenlendi

Çin tarafından Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara yapılan işkenceler nedeniyle Nevşehir'de “Bayrak Yürüyüşü” düzenlendi.

Nevşehir İHH tarafından Borsa kavşağında başlayan yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Borsa kavşağında başlayan yürüyüş Diriliş meydanında sona ererken yürüyüşe katılan vatandaşlar Doğu Türkistan'ın yalnız olmadığına dair sloganlar attı.

Diriliş meydanında düzenlenen programda konuşma yapan İHH Nevşehir Temsilcisi Baki Öncel, "Dünyanın farklı coğrafyalarında Müslümanlar acı zulüm ve işkence altında gözyaşı döküyorlar. Tek arzuları hak din olan son peygamber Hazreti Muhammed (SAV)'in tebliğ ettiği Müslümanlık dinini yaşamak isteğinde olan Müslümanlar sırf bu arzuları nedeniyle alçakça ve hunharca katlediliyorlar. En son sosyal medyada takip ettiğimiz Doğu Türkistan ile ilgili videoları görmüşünüzdür. Hele son yayınlanan genç bir yavrumuzun Çin işkenceleri yüreklerimizi dağladı. Komşumuz Suriye'de, Filistin'de Arakan'da olduğu gibi çeşitli diyarlardan Müslümanların kanı akıtılıyor" dedi.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise burada yaptığı konuşmada gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Doğu Türkistan'da zulme uğrayan Müslümanlara destek olmasını istedi. Tümtürk, "Öncelikle Allah'a hamd olsun ki Doğu Türkistan'da 35 milyon Müslüman Türk sadece Allah'a iman ettikleri ve peygambere ümmet oldukları için ve onların dinini yaşamak istedikleri için bugün Nemrut'un Firavun'un uygulamadığı bir zulüm günümüzde emperyalizmlerin uyguladığı zulüm ile imtihan ediliyor. Ama inanıyoruz Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türkleri bu imtihanı en güzel şekilde tamamlayacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Biz mazlum milletin sesine, imdadına ses verdiğiniz için. Biz sizin bu desteğinizi hem bu dünyada hem de Cenabı Allah'ın huzurunda şahitlik edeceğiz. Ümmetin sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan seslenmek istiyorum. Siz ümmetin liderisiniz, siz nerede bir mazlum varsa dünya sussa ben ona karşı susmam. Kim zalimse herkes sussa ben susmam diyen sizsiniz. Biz size yalvarıyoruz. Allah rızası için Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, namusları kirletilen bacılarımız sizden komünist Çin'e karşı iki kelime ile yine aynı adalet ile seslenmenizi bekliyoruz. Biz buna inanıyoruz Cumhurbaşkanım" şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslümanların sesi olduğunu ifade ederek "Doğu Türkistan'ın yanındayız" mesajı verdi.

Konuşmaların ardında program dua edilmesiyle sona erdi.