Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 10:25

Nevşehir’de ‘Duman’ operasyonu yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ‘Duman’ operasyonu yapıldı.

Nevşehir’de ‘Duman’ operasyonu yapıldı

27 Şubat 2018 10:25


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yapılan denetimler sonrasında 4 iş yerinde 19 bin 200 adet boş makaron, 16 bin 820 adet içi doldurulmuş makaron, 15 kilogram paket halinde tütün, 1 kilogram nargile tütünü, 35 kilogram açık kıyılmış tünü, 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi 4 kişiye ise ‘ 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan’ adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
11
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç