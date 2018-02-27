Nevşehir’de ‘Duman’ operasyonu yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yapılan denetimler sonrasında 4 iş yerinde 19 bin 200 adet boş makaron, 16 bin 820 adet içi doldurulmuş makaron, 15 kilogram paket halinde tütün, 1 kilogram nargile tütünü, 35 kilogram açık kıyılmış tünü, 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi 4 kişiye ise ‘ 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan’ adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.