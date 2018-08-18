İl Müftlüğü tarafından yaz tatilinde açılan yaz Kur’an kurslarına Nevşehir’de öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Nevşehir Gaznevi Camii’nde açılan yaz Kur’an kurslarına katılan 18 özel öğrenci de Kur’an öğrenmenin sevincini yaşarken, kız öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Gaznevi Camii’nde 18 özel kız öğrencinin katıldığı kursu ziyaret eden İl Müftüsü Yakup Öztürk Kur’an kursu hocalarından bilgiler alırken, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Kursa katılarak bugüne kadar öğrendikleri ilahi ve sureleri İl Müftüsü Yakup Öztürk’e okuyan öğrencilere daha sonra kurs katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Gaznevi Camii’nde Kur’an kursuna katılarak Kur’an okumayı öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan İl Müftüsü Yakup Öztürk’e ve cami görevlilerine teşekkür ettiler.

İl Müftüsü Yakup Öztürk ise açıklamasında "Kur’an öğrenmek, dinimizi öğrenmek için hiçbir engel yoktur" dedi. Öztürk, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı büyük bir yaz Kur’an kursu seferberliği kapsamında bütün illerimizde camilerimizde, Kur’an kurslarımızda bu faaliyetimiz devam etmiştir. Her ilde olduğu gibi Nevşehir’de de güzel çalışmalar oldu. Bugün bunlardan bir tanesine şahit olduk. Özel öğrencilerimiz Kur’an kursumuza geldiler. Özel öğrencilerimiz burada Kur’an kursu aldılar ve gördüğünüz gibi surelerini okudular, namazlarını öğrenmişler ve bu öğrencilerimiz vatanımıza, milletimize de sevgiyle bakıyorlar. Bu kursumuza 18 öğrenci katıldı. Buradan şunu gördük ki Kur’an öğrenmeye, dinimizi öğrenmeye hiçbir engel yoktur. Yeter ki gözlerimiz perdelenmesin, basiretimiz perdelenmesin, gönüllere engel koyulmasın. Biz Nevşehir İl Müftülüğü olarak öğrencilerimize gönüllerimizi açtık, kucağımızı açtık. Değerli hocalarımız gayret gösterdiler. Gördüm ki öğrencilerimizde de hocalarına karşı, Kur’an’a karşı müthiş bir sevgi var. Bu sevgiyi öğrencilerimize kazandırdıkları için hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.