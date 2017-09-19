Nevşehir’de Gaziler Günü kutlandı

Şehitler Parkında düzenlenen Gaziler Günü programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler günü programı çelenklerin sunumu, saygı atışı ve Şehit ve Gaziler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, “15 Temmuz hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli bir aşama kaydederek vatanımıza sahip çıkılmıştır. Tankların önüne yatarak, mermilere karşı durarak bu Türk milleti vatan hainlerine geçit vermemiştir. 19 Eylül 1919-1922 yıllarında Kurtuluş savaşında, 1950’de Kore’de, 1974’te Kıbrıs’ta savaşan muhalif gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi üniter yapısı toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı mücadele eden asker, polis tüm malul gazilerin 15 Temmuz gecesi tanklara adeta göğsünü siper eden yavrularımızın, evlatlarımızın geleceği için canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen, uzuvlarını tankların altında kaybeden bu asil milletin kahraman evlatlarının şeref günüdür” diye konuştu.

Programda Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi’nin konuşması sırasında ise törende görevli Murat Aksüt isimli bir öğrenci ise fenalık geçirerek bayıldı. Rahatsızlanan öğrenciye ilk müdahaleyi koruma polisleri ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammed Çömce tarafından yapıldı. Daha sonra ise öğrenciye sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılırken rahatsızlanan öğrenci ambulansta tedavi edildi.

Program 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın ziyaret edilmesiyle sona erdi.