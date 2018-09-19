Nevşehir'de Gaziler Günü kutlandı

Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 günü 153 Sayılı Kanun ile TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanın verilmesinin 97. yıldönümü nedeniyle kutlanan Gaziler Günü, Nevşehir'de düzenlenen bir törenle kutlandı.

Nevşehir Şehitliği'nde düzenlenen Gaziler Günü kutlamasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi' nin yanı sıra gaziler, şehit ve gazi yakınlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

Nevşehir Şehitliğindeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi''nin çelenk sunması ile başlayan Gaziler Günü kutlaması daha sonra tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile devam etti.

Kutlama töreninde daha sonra 1 manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Kurşunlu Camii Müezzin-Kayyım Mustafa Kaymaz tarafından yapılan Kuran-ı Kerim Tilaveti 'nin ardından konuşan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, 19 Eylül'ün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu kaydetti.

Çiftçi, yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesinin savaşın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açtığını kaydederek , TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü, 153 Sayılı Kanun ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Mareşallık ve Gazilik unvanı verdiğini aktardı.

ŞEHİT NURLANMIŞ, GAZİ ONURLANDIRILMIŞTIR

Kahraman Türk Ordusunun, dünyanın en uzun ve en kanlı muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesiyle, sömürgecilerin maşası olarak Anadolu içlerine kadar ilerleyen, işgalci Yunan Ordusu'nu Polatlı önlerinde durdurmayı başararak, tarihinin en büyük yenilgisini yaşattığını ve bozguna uğrattığını dile getiren Çiftçi, sonuç olarak düşmanın bir yıl sonra ülkemiz topraklarından tamamen atıldığını ifade etti.

Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamayacağına vurgu yapan Çiftçi ‘ Şehit Nurlanmış, Gazi Onurlanmıştır. Şehit ve gaziler toprağı vatan insanı ulus yapan değerlerdir. Ülkemiz bugün dünden olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların yoğunlaşan tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı her türlü yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütleriyle mücadele etmeye gücü de kudreti vardır. Bizler gaziler olarak bu mücadelede devletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız” dedi.

Gaziler Günü kutlaması öğrencilerin gün ile ilgili şiirler okumasının ardından Nevşehir Şehitliğindeki tören sona erdi.

Daha sonra törene katılanlar Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanlığı toplantı salonunda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet ettiler.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin , İl Jandarma Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi' nin yanı sıra gaziler, şehit ve gazi yakınları, daha sonra Gaziler Günü münasebetiyle İl müftülüğü tarafından Hamdi Tüfekçi Camiinde öğle namazı öncesinde tüm şehitler ile hayatını kaydeden gaziler için okutulan Mevlid-i Şerife katıldı.