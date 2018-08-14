Nevşehir’de görev yapan imam 1 aylık maaşını devlete bağışladı

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş sonrasında harekete geçen vatandaşlar dövizlerini Türk Lirasını çevirirken Nevşehir Bahçelievler Hüseyin Yüncü Camiinde imamlık yapan Baki Öncel’de bir aylık maaşını devlete bağışladığını açıkladı. Öncel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devletimi köle yapmaya çalışan ve ekonomik savaş açan şer güçlere karşı devletimin bekası milletimin bağımsızlığına katkısı olacağı için bu ayki maaşımı devletime bağışlıyorum açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan İmam Baki Öncel, şuanda eğer devletimiz bizden halk olarak bütün varlığımızı istesinler hepsini vermeye razıyım. Şuan yapmam gereken şeyin bir vatandaş olarak maaşımın bugün bir aylık maaşımın hibe edilmesiydi dedi. Öncel, “Bize bu vatanı bırakanlar çok büyük sıkıntılar içerisinde bıraktılar. Mesela ben ilkokul çağında hafızalarıma kazınmış hiç silinmeyecek bir fotoğraf vardır. Bir annemizin kanı arabası üzerinde mermiler ıslanmasın diye çocuğunun yanında olmasına rağmen çocuğunun ıslanmasına aldırmayıp merminin ıslanmaması için üzerini örtmesi benim hafızamda hiç silinmeyen bir fotoğraftır. Defalarca o fotoğrafa bakıp ağlamışımdır. Bu vatanı bize bırakanlar zorluklarla bıraktılar. Şimdide vatanımıza saldırılar var. Savaş farklı bir şekilde ilerliyor. Dün 15 Temmuz’da ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin yapmış olduğu mücadeleleri gördük ve bu halk sokaklara döküldü. Devletini, milletini korumak ve vatanının yanında olduğunu hissettirmek için. Fedakarlık yapmak lazım. Askerlerimiz neden şehit oluyorlar. Gazilerimizin ki yüzleri tanınmayacak olan birçok gazimiz var. Neden bu hallere geliyor bu insanlar çünkü bu vatan korunsun diye. Bazen vatanı korumak için canını verirsin, bazen zamanı harcarsın bazen de paranı harcarsın. Bu devlet bize bu hale getirdi. Kimselere muhtaç olmayacak şekilde devletimiz bize kol kanat geriyor. Bugün bu devletin rahatını bu halkın rahatını bozmak isteyenler ve ülkemizi çevre ülkelerde ki gibi kaosa sürüklemek isteyenler her şeyi denediler. Son olarak ise ekonomik darbeler vurmaya çalışıyorlar. Ben bir şahıs olarak düşündüm. Zamanımı harcayabilirim, canımı feda edebilirim, malımı feda edebilirim. Şuanda eğer devletimiz bizden halk olarak bütün varlığımızı istesinler hepsini vermeye razıyım. Şuan yapmam gereken şeyin bir vatandaş olarak maaşımın bugün bir aylık maaşımın hibe edilmesiydi. Devletim benden canımı istesin canımı da vermeye hazırım. Biz devletimizin yanındayız, bugünlerinde geçeceğine inanıyoruz. Millet olarak dimdik devletimiz ile birlikteyiz” diye konuştu.