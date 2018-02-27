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27 Şubat 2018 10:47

Nevşehir’de halk günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, her gün makamında vatandaşları kabul ederek, onların sorunlarını birebir dinliyor ve çözümü için çaba gösteriyor.

Nevşehir’de halk günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

27 Şubat 2018 10:47


AK Parti İl Başkanı Yanar, her gün saat 15.00’de başlayan halk gününde Nevşehir’deki vatandaşlardan gelen istek ve talepleri değerlendiriyor.


Yanar, halkla sürekli iletişim halinde olduklarını ve vatandaşların da bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade ederek; "Göreve getirildiğim ilk günden bu zamana kadar Nevşehir’de olduğum her gün vatandaşlarımızla görüşüyor birebir sorunları ile ilgileniyoruz. Vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlar bizim sorunumuzdur. Bizlere iletilen her türlü sorun, istek ve talepleri, imkânlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi.


Halk günleri görüşmelerinde halkla iç içe olmanın, onların sıkıntılarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yanar "Halkla bir ve beraber olmanın gerektiği düşüncesinden hareketle bugüne kadar halkımıza hizmetler ürettik. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve parti teşkilatları ile bugüne kadar bu anlayış içerisinde hizmet ettik, bundan sonrada aynı anlayış doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz " diye konuştu.




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