Nevşehir’de Halk oyunları yarışması yapıldı

Okullar arası halk oyunları yarışmalarında minikler düzenlemesiz de Ortahisar Fatih İlkokulu, yıldızlar düzenlemesiz de Cumhuriyet Ortaokulu, gençler düzenlemesiz de ise Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl birincisi oldu. Geleneksel düzenlemeli oyunlarda yıldızlarda Ortahisar Fatih Ortaokulu, gençler düzenlemeli oyunlarında da Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi birinci oldu.

Kulüpler arası halk oyunları yarışmalarında ise yıldızlar ve büyükler düzenlemesiz oyunlarda Nevşehir Belediyesi, gençler düzenlemesiz oyunlarda da Gençlikspor kulübü il birincisi olurken, geleneksel düzenlemeli halk oyunlarında da gençlerde Gençlikspor, büyüklerde de Nevşehir Belediyesi halk oyunları ekibi il birincisi oldu.