Nevşehir’de hastane personellerine işaret dili eğitimi veriliyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, “İsteğimiz ve gayemiz, mevcut haklarımız ışığında İşitme engelli arkadaşlarımızın gerek kurumlarda gerekse de günlük yaşamlarında kendilerini ifade etmesini sağlamaktır. Bu anlamında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak adına bazı dönemlerde açılarak çok yararlı bir hizmete vesile olan İşitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan İşaret Dili Kurslarının daha da yaygınlaştırılmasıdır. Böylelikle sağlık kurumları başta olmak üzere bütün kurumlarda ve sosyal yaşam alanlarında eğitimli kursiyerler sayesinde İşitme Engellilerin kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmelerinin yolu açılmış olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, “10-16 Mayıs engelliler Haftası’nı kutluyor, sorunların çözümünün de oluşturmasını temenni ediyor, bütün Engelli ve İşitme Engelli Arkadaşlarıma Engelsiz bir hayat, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.