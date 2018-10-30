Nevşehir'de huzur operasyonu yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’de tüm Türkiye’de olduğu gibi huzur operasyonu düzenlendi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'de tüm Türkiye'de olduğu gibi huzur operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 33 ekip ve 174 polisin katılımıyla yapılan huzur operasyonunda 45 park, 9 internet salonu, 88 umuma açık yer, 184 araç ve bin 507 vatandaşın GBT kontrolleri yapıldı. Yapılan uygulama sonrasında 7 araç sahibine bin 499 lira para cezası kesilirken, 1 iş yerine konsomatris çalıştırmaktan tutanak tanzimi yapılmasının yanı sıra aranan 3 kişi yakalandı. Yapılan uygulamada 1 kişinin aracında yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet mermi 1 tabanca şarjörü ele geçirildi.