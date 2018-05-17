Nevşehir’de iftar çadırında ilk iftar heyecanı yaşandı

Ramazan ayı boyunca yoğun iş temposu nedeniyle evde aileleri ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirlilerin nezih bir aile ortamı içerisinde Ramazan ayının özelliğine uygun bir şekilde iftar yapabilmelerine imkan sağlanması amacıyla Nevşehir Belediyesi’nin hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde geleneksel hale getirdiği iftar sofrasına, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesi’nin aşçılarının damak tadına uygun bir konumda hazırladıkları Tas Kebap, Mercimek Çorbası, Pilav, Salata ve Lokma Tatlısı ile süslenen iftar sofrasının birinci gününde, Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ve çalışanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İlk iftar sofrasında Nevşehir İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen bir İmam-Hatip tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

Akşam ezanının okunmasına müteakip yapılan dua ile vatandaşlar, ilk iftarı yapmanın heyecanını yaşadılar.

Ramazan ayı sürecinde Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde oluşturduğu iftar sofrasına her gün bin 500 civarında kişinin katılması bekleniyor.