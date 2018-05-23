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23 Mayıs 2018 12:56

Nevşehir’de ilk mahalle iftar sofrası 25 Mayıs’ta kuruluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Mahalle iftar sofrası, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurulacak.

Nevşehir’de ilk mahalle iftar sofrası 25 Mayıs’ta kuruluyor

23 Mayıs 2018 12:56

Ramazan ayı boyunca toplam 8 gün süre ile mahallelerde düzenlenecek iftar sofralarına vatandaşların ilgi göstermesi bekleniyor.


Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Modern Pazar Yerinin hemen altındaki alanda kurulan geleneksel iftar sofrasına ilave olarak bu yıl mahallelerde de iftar sofrası uygulamasına başlayacak.


Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı Ramazan’ın tüm güzelliklerinin yaşatılması amacıyla ortaya konulan mahalle iftar sofralarının, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi hedefleniyor.


Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek mahalle iftar sofraları daha sonra sırasıyla; 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Sümer Mahallesi ve Sanayi bölgesindeki vatandaşların katılımı ile 100. Yıl İlkokulu bahçesi, 29 Mayıs 2018 Salı günü Kıratlıoğlu, Cevher Dudayev,20 Temmuz ve İbrahimpaşa Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile Pamukçu Ortaokulu Okul Bahçesinde, 1 Haziran 2018 Cuma günü 350 Evler Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinin katılımı ile SSK Hastanesi bahçesinde, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile 2000 Evler Pazar yeri, 6 Haziran Çarşamba günü Güzelyurt Mahallesi ve Esentepe Mahallesi sakinlerinin katılımı ile İbrahimpaşa Ortaokulu bahçesinde, 8 Haziran 2018 Cuma günü Yeni,Emek ,Hacı Rüştü ve ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ve 12 Haziran 2018 Salı günü Camicedit, Raşitbey, Kapucubaşı ve Karasoku Mahallelerindeki vatandaşların katılımı ile Kurşunlu Camii önünde kurulacak.




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