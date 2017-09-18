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18 Eylül 2017 13:11

Nevşehir’de İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi

Nevşehir’de 2017-2018 Eğitim Öğretim haftası Mehmet Gülen İlkokulunda düzenlenen törenle başladı.

Nevşehir’de İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi

18 Eylül 2017 13:11


Mehmet Gülen İlkokulunda düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya ve öğrenci velileri katıldı.


Mehmet Gülen İlkokulunda düzenlenen İlköğretim haftası programında protokol konuşmalarının yanı sıra öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin yapılmasıyla devam ederken program daha sonra Vali Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri ve protokol üyelerinin sınıf ziyaretleri ile sona erdi.




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