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03 Eylül 2018 11:06

Nevşehir’de İmam Hatipliler 50.kuruluş yılında buluştu

Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mezun ve mensupları, Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (Alemdar) tarafından düzenlenen ve Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nin 50.

Nevşehir’de İmam Hatipliler 50.kuruluş yılında buluştu

03 Eylül 2018 11:06

Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği kapsamında ‘İmam Hatipliler Buluşması’ adlı programda bir araya geldi.


Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mezunu Ahmet İnan tarafından verilen konser ve Mehter Takımı gösterisi ile devam etti. Protokol konuşmalarının akabinde ise İmam Hatip Lisesi ilk mezunlarına Dernek tarafından plaket verildi.


Alemdar Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Dr. Fatih Yakut ise; “Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşunun 50. yılında gerçekleştirdiğimiz geleneksel buluşmamıza Başta Sayın Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Program, pilav ikramının ardından son buldu.




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