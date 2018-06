Nevşehir’de Jandarmanın 179.kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarmanın 179kuruluş yıl dönümü Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı’nda kutlandı

JAKEM Komutanlığı’nda düzenlenen kutlama törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, davetliler ve vatandaşlar katıldı

Kutlamam töreninde konuşma yapan İl Jandarma Alay Komutanı Yüksel Yiğit, jandarmanın yüksek moral gücüyle aldığı her görevde ülkenin etkili gücü konumunda olduğunu belirtti Yiğit, “Jandarma milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ve yüksek moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde aldığı her görevde Türkiye Cumhuriyeti’nin etkili gücü ve teminatıdır” diye konuştu

Sepetinde “Güçlü güvenilir hazır Jandarma 179 yaşında” yazılı pankart taşıyan sıcak hava balonu alanda havalandı Daha sonra JAKEM bünyesinde eğitilen at ve köpekler gösteri sundu

Arama-kurtarma, itaat ve narkotik köpekleri bakıcıları uzman jandarma personeliyle birlikte görevlerine yönelik çeşitli gösteriler sunarken, atlarla ise engelli atlama ve atlı okçuluk gösterisi düzenlendi

Jandarmanın kuruluşunun 179yıl dönümü kutlama töreni geçişi ile sona erdi